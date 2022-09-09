Дженнифер Энистон купила особняк у Опры Уинфри

Актриса Дженнифер Энистон купила особняк в Калифорнии у телеведущей Опры Уинфри

Американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон купила особняк в Калифорнии у знаменитой телеведущей Опры Уинфри. О сделке сообщает Dirt.

Жилье находится в престижном городе Монтесито. Уинфри приобрела обширное поместье в начале 2021 года за 10,5 миллиона долларов. На территории располагался главный особняк и два небольших коттеджа. По предположениям портала, телеведущая разделила участок на две части и спустя больше года после покупки продала их двум разным покупателям на общую сумму почти в 17 миллионов долларов.

Два коттеджа в августе приобрел давний знакомый Уинфри Боб Грин. Он заплатил за них 2,3 миллиона долларов (почти 140 миллионов рублей). Вскоре главный дом купила Энистон, потратив на объект почти 14,8 миллиона долларов (около 900 миллионов рублей).

Новый дом Энистон площадью более 370 квадратных метров был построен в 1998 году. Внутри есть четыре спальни, три ванные комнаты. На территории также оборудована парковка, вмещающая 15 автомобилей.

В апреле 2022 года от недвижимости в Монтесито избавилась американская телеведущая Эллен Дедженерес. Она продала дом за 13,5 миллиона долларов через полгода после покупки. Дедженерес и ее супруга приобрели его в сентябре 2021 года за 12 миллионов долларов.