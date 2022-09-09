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Во Франции спрогнозировали тяжелые времена для Европы

Власти Франции рассказали о тяжелых временах для экономики Европы из-за инфляции
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Carlos Barria / Reuters

Экономику Европы ждет тяжелое время из-за высоких цен на энергоресурсы и продовольствие, но Франция продолжит поддерживать санкции против России, заявил министр финансов страны Бруно Ле Мэр. Его слова передает «Интерфакс».

По прогнозу министра, высокий уровень инфляции в еврозоне сохранится еще как минимум месяц. При этом Ле Мэр подчеркнул, что страны Европы «полны решимости сохранять единство, оставаться сильными и уверенными в отношении защиты домовладений от последствий высоких цен». «То же самое необходимо делать и в ситуации с частными компаниями, в особенности с теми, которые серьезно пострадали от высокого уровня цен на газ и электричество» — рассказал французский министр.

Ранее Ле Мэр призывал готовиться к шоку экономики Европы, если Россия прекратит поставки газа. Он утверждал, что это приведет к падению экономики Франции на 0,5 процента в следующем году. Хотя в июле инфляция в стране и так достигла рекордных за 40 лет значений, поднявшись до 6,1 процента. Тем не менее она все еще остается одной из самых низких в Евросоюзе. Цены в еврозоне суммарно в июле увеличились на 8,9 процента, в июне — на 8,6 процента.

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Платон Щукин
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