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Во Франции заявили о риске падения экономики без российского газа

Министр Ле Мэр заявил, что экономику Франции ожидает падение без поставок российского газа
Брюно Ле Мэр

Брюно Ле Мэр. Фото: IMAGO / Alexis Sciard / Global Look Press

Министр экономики финансов, промышленного и цифрового суверенитета страны Франции Брюно Ле Мэр заявил о риске падения экономики без поставок российского газа. Об этом он сказал в интервью газете Les Echos.

«Давайте откровенно: если завтра Россия полностью прекратит экспорт газа в Европу, это приведет к шоку», — сказал Ле Мэр. По оценке министра, такая ситуация может привести к падению экономики страны на 0,5 процента в следующем году.

При этом Ле Мэр не дал точного прогноза по инфляции, пояснив, что ее структурного спада не будет до 2023 года. «Вся наша политика заключается в том, чтобы со временем сгладить ее последствия», — добавил он. Министр выразил уверенность, что инфляция не уничтожит планы по восстановлению промышленности страны и переносу производств во Францию.

Ранее издание France info сообщало, что, столкнувшись с ростом цен на газ и электроэнергию, многие жители Франции решили отапливать дома дровами предстоящей зимой. Предприятия по производству дров работают в полную мощность, поток заказов не прекращается, а продажи дровяных печей за год выросли в полтора раза.

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Марина Совина
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