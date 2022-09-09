Американская певица Леди Гага показала лицо до и после макияжа

Американская певица Леди Гага показала внешность до и после макияжа. Соответствующим видео она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала в сторис ролик, на котором она запечатлена в гримерной комнате. В кадре поп-исполнительница держит в левой руке кисть, которой наносит тональный крем на щеку. При этом видно, что на остальной части лица отсутствует косметика.

После этого звезда наклонилась и на следующем кадре показала себя после преображения. Она выровняла тон кожи, наложила румяна, оформила брови, подкрасила ресницы тушью, а также нанесла на губы розовый блеск.

Не в первый раз Гага демонстрирует свою натуральную внешность. В июле знаменитость разместила запись прямого эфира, в котором рассказала о своих впечатлениях от проведенного ею концерта в Дюссельдорфе. В видеоролике она предстала в свитшоте черного цвета и без макияжа.

В апреле косметолог Тара Гарик из центра пластической хирургии в Нью-Йорке разоблачила пластические операции Леди Гаги. Специалистка предположила, что певица перенесла несколько косметологических вмешательств с целью преображения внешности. Так, посредством соответствующих процедур она могла изменить губы, щеки и нос.