Американская певица Леди Гага показала лицо без косметики и порадовала фанатов

Американская певица Леди Гага показала лицо без макияжа и порадовала фанатов. Соответствующее видео и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость опубликовала запись прямого эфира, в котором рассказала о своих впечатлениях от проведенного ею концерта в Дюссельдорфе. Так, в кадре она предстала в свитшоте черного цвета. При этом на видео видно, что на ее лице полностью отсутствует мейкап, а волосы она распустила.

Поклонники оценили естественный внешний вид поп-исполнительницы и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более двух миллионов просмотров. «Какая вы красивая!», «Вы такая естественная и такая классная», «Королева Гага!», «Выглядите потрясающе без косметики!», «На тебя приятно смотреть. Спасибо за это!» — высказывались они.

В апреле косметолог Тара Гарик из центра пластической хирургии в Нью-Йорке разоблачила пластические операции Леди Гаги. Специалистка предположила, что певица перенесла несколько косметологических вмешательств с целью преображения внешности. Так, посредством соответствующих процедур она могла изменить губы, щеки и нос.

