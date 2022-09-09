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В Бурятии мужчину осудили на 24,5 года за убийство защищавшего мать подростка

В Бурятии мужчине дали 24,5 года за убийство защищавшего мать 17-летнего подростка

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Республике Бурятия суд приговорил к 24,5 года лишения свободы ранее судимого 33-летнего местного жителя за ряд преступлений, в том числе убийство 17-летнего подростка. Об этом в пятницу, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по республике Дмитрий Столяров.

Мужчина признан виновным по пункту «б» части 2 статьи 105 («Убийство»), пунктам «в», «г», «ж» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы»), пункту «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), части 1 статьи 119 («Угроза убийством»), части 1 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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По данным ведомства, из-за частых ссор от фигуранта ушла жена. После чего вечером 28 ноября 2020 года пьяный мужчина пришел к теще, и у них начался конфликт. Затем он взял нож и собирался зарезать женщину, однако ее несовершеннолетний сын встал и закрыл своим телом мать, не позволяя напасть на нее. Тогда осужденный ударил юношу в грудь, нанеся смертельное ранение. После этого фигурант начал удерживать всех людей в доме и не разрешал им вызвать скорую и полицию. В этот момент он дважды ударил кулаком по голове хозяйку дома и ножом в ногу, а остальным угрожал оружием, портя мебель. Известно, что фигурант ранил также подругу тещи. Когда мужчина отвлекся, дочь хозяйки дома смогла вырваться и вызвать полицию. Тогда осужденный сбежал с места преступления.

Вскоре его задержали, но он применил насилие в отношении правоохранителя.

Ранее за самоотверженность и героизм по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина потерпевший мальчик посмертно был представлен к награде. Медаль СК России «Доблесть и отвага» была вручена матери школьника. В СКР отметили, что семье будет оказана вся необходимая поддержка.

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Екатерина Власова
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