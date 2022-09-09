Стали известны минимальные баллы ЕГЭ на 2023-2024 учебный год

Минобрнауки России утвердило минимальные баллы ЕГЭ на 2023-2024 учебный год

Стали известны минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023-2024 учебный год. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Так, по русскому языку, литературе и географии ученикам требуется набрать 40 баллов. По математике, физике, биологии и химии — 39. Также 30 баллов необходимо набрать на экзамене по иностранному языку, 35 — на истории, 44 — на информатике и 45 — на обществознании.

Ранее стало известно, что с 2023 года в ЕГЭ станет больше заданий на тему истории Великой Отечественной войны. Составители экзаменационных программ сообщили, что этому событию будет посвящено не менее 20 процентов всей проверочной работы, то есть каждое пятое задание будет связано с периодом 1941-1945 годов.

В то время как число вопросов в ЕГЭ по истории выросло с 20 до 21, объем экзамена по иностранным языкам сократился — в нем осталось 18 заданий.