В США предложили купить бывший дом известной певицы

Бывший дом певицы Билли Холидей в Нью-Йорке выставили на продажу за $13,9 млн

В США предложили купить бывший дом известной джазовой певицы Билли Холидей. Нынешние собственники выставили недвижимость на продажу за 13,9 миллиона долларов (около 839,2 миллиона рублей), сообщает New York Post.

Речь идет о шестиэтажном таунхаусе в Нью-Йорке. Объект 1910 года постройки располагается в Верхнем Вест-Сайде, недалеко от Центрального парка. Холидей проживала в доме до своей смерти в 1959 году. Нынешние собственники приобрели жилье в 2017 году по скидке, заплатив за него 9,4 миллиона долларов вместе изначально запрашиваемых 12,9 миллиона. После покупки они провели масштабную реновацию.

Площадь дома составляет около 585 квадратных метров. Внутри него семь спален, шесть ванных и два отдельных санузла. Также имеются винный погреб и кинозал с дополнительной кухней и баром. Интерьер отличается наличием шестью каминов, высокими потолками и полом с подогревом в хозяйской ванной.

Ранее в сентябре свой таунхаус в Нью-Йорке выставил в аренду режиссер фильма «Великий Гэтсби» Баз Лурман. Он рассчитывает получать с арендаторов 75 тысяч долларов в месяц. Жилье находится на Манхэттене, в доме 1920-х годов постройки.