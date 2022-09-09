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Минобороны отчиталось о поражении пунктов управления батальона «Кракен»

Минобороны России заявило о поражении ВКС пунктов управления батальона «Кракен»
СюжетМинобороны:
Архивный кадр

Архивный кадр. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили пункты управления украинского батальона «Кракен». Об этом в пятницу, 9 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что цель находилась в районе населенного пункта Пришиб Харьковской области. Также ВКС поразили пункт управления 93-й механизированной бригады в районе Артемовска.

«Уничтожено свыше 50 националистов, а также 16 единиц специальной военной техники и автомобилей», — добавили в Минобороны.

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Ранее Минобороны заявило, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по пункту временной дислокации батальона «Кракен», пункт базирования которого располагался в районе Харькова.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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