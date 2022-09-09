Оценена обстановка в Купянском районе

Глава Купянского района Губин: обстановка в регионе остается сложной и неоднозначной

Обстановка в Купянском районе Харьковской области остается сложной и неоднозначной. С такой оценкой глава района Максим Губин выступил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящий момент ведут активные боевые действия в Шевченковском районе. «Но войска России удерживают позиции, город [Купянск] находится в достаточно безопасном состоянии», — отметил он.

Губин также отметил, что местные власти стараются сконцентрировать все усилия на эвакуации местного населения на ближайшие три-четыре дня, пока ситуацию не удастся стабилизировать.