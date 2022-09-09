Marvel создала специальную комнату для обсуждения секретных проектов

Студия Marvel создала комнату без окон и интернета для обсуждения секретных проектов

Стало известно о специальной комнате киностудии Marvel для обсуждения секретных проектов. Об этом сообщает The Holywood Reporter.

Компания создала в штаб-квартире в Бербанке комнату без окон и доступа в интернет. Также туда не допускают уборщиц. В этом помещении, которое называют «Комнатой Черной вдовы», обсуждают конфиденциальную информацию, которую зрители не должны узнать раньше положенного времени.

Отмечается, что студия считает команду безопасности «невоспетыми героями». Эти сотрудники контролируют, чтобы демонстрируемые на премьерах и фестивалях кадры не превратились в пиратский контент, а также следят за утечками информации.

В июле глава студии Marvel Кевин Файги анонсировал выход фильмов «Мстители: Династия Канга» и «Мстители: Секретные войны». Две кинокартины завершат шестую фазу кинематографической вселенной. Фильм «Мстители: Династия Канга» выйдет 2 мая 2025 года. Ожидается, что она будет сконцентрирована на борьбе главных героев с суперзлодеем Кангом Завоевателем. Следующую картину «Мстители: Секретные войны» планируется выпустить 7 ноября 2025 года.