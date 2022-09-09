В Минфине допустили использование рубля в расчетах с партнерами

Аналитик Минфина Тимофеев допустил расчеты с партнерами в рублях при дискредитации доллара

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что России как стране-экспортеру необходимо получать плату от своих контрагентов. Однако Москве невыгодно использование долларов во взаиморасчетах, заявил он в беседе с агентством «Прайм».

Аналитик заявил, что невозможно заставить всех партнеров России использовать рубль в расчетах. Однако эксперт допустил использование рубля в расчетах с контрагентами. По его словам, не стоит ожидать значимого отказа от доллара. При этом ослабление американской валюты вероятно.

Тимофеев предположил, что уход от доллара повлечет за собой трансформацию мировой финансовой системы. Дискредитация доллара произошла на фоне санкций Запада против Москвы. Поэтому Банк России может предложить партнерам пользоваться нацвалютами в расчетах, включая рубли и юани.

Ранее «Газпром» договорился с представителями Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) об использовании рублей и юаней при поставках газа. Глава российской компании Алексей Миллер назвал новый механизм оплаты поставок топлива взаимовыгодным, своевременным, надежным и практичным решением, которое упростит проведение расчетов, станет примером для других компаний и «даст дополнительный импульс развитию наших экономик».