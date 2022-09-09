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В Минфине допустили использование рубля в расчетах с партнерами

Аналитик Минфина Тимофеев допустил расчеты с партнерами в рублях при дискредитации доллара

Фото: Unsplash

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что России как стране-экспортеру необходимо получать плату от своих контрагентов. Однако Москве невыгодно использование долларов во взаиморасчетах, заявил он в беседе с агентством «Прайм».

Аналитик заявил, что невозможно заставить всех партнеров России использовать рубль в расчетах. Однако эксперт допустил использование рубля в расчетах с контрагентами. По его словам, не стоит ожидать значимого отказа от доллара. При этом ослабление американской валюты вероятно.

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Тимофеев предположил, что уход от доллара повлечет за собой трансформацию мировой финансовой системы. Дискредитация доллара произошла на фоне санкций Запада против Москвы. Поэтому Банк России может предложить партнерам пользоваться нацвалютами в расчетах, включая рубли и юани.

Ранее «Газпром» договорился с представителями Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) об использовании рублей и юаней при поставках газа. Глава российской компании Алексей Миллер назвал новый механизм оплаты поставок топлива взаимовыгодным, своевременным, надежным и практичным решением, которое упростит проведение расчетов, станет примером для других компаний и «даст дополнительный импульс развитию наших экономик».

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Марина Совина
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