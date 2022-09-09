Стал известен срок замены всех британских марок после смерти Елизаветы II

Жительница Британии Ольга: все британские марки пообещали заменить в течение года

Все деньги и марки в Великобритании заменят для размещения на них изображения с новым королем, рассказала жительница страны, автор блога «Жизнь в Англии» в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Ольга Шевченко. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала срок завершения этого процесса.

Ольга Шевченко отметила, что всегда, когда в стране менялась глава монархии, происходила смена изображения на марках и деньгах. О сроках замены ей сообщили на почте.

«Отправляя открытки на почте, спросила, как быстро заменят королеву Елизавету II на изображение нового короля на марках и деньгах? Сказали, что это долгий процесс — замена произойдет в течение года», — сказала жительница Британии.

Ранее стало известно, что из-за смерти королевы Елизаветы II в Великобритании закрыли бары и отменили футбольные матчи.

Вечером 8 сентября стало известно о смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Накануне Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В замок Балморал, где она провела последние недели жизни, проститься с Елизаветой II приехали ее дети и внуки.