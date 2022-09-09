В Госдуме предрекли раскол в НАТО после достижения целей СВО

Депутат Шхагошев заявил, что в НАТО начнется раскол после достижения Россией целей СВО

В НАТО начнется раскол после достижения целей специальной военной операции (СВО) России на Украине, заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Его слова приводит РИА Новости.

«Категорически [генсека НАТО Йенса] Столтенберга не заботит будущее и настоящее Украины. Если сейчас цели специальной военной операции будут достигнуты, внутри НАТО начнется процесс раскола», — сказал парламентарий.

По его словам, достижение Россией целей СВО приведет к неизбежному расколу в Североатлантическом альянсе, так как претензии стран Евросоюза к НАТО «огромны».

Ранее Столтенберг заявил, что разногласия с Турцией по поводу членства в альянсе Финляндии и Швеции по-прежнему сохраняются. Несмотря на эти разногласия, глава НАТО выразил надежду в их скором преодолении.