В Госдуме предрекли раскол в НАТО после достижения целей СВО
Депутат Шхагошев заявил, что в НАТО начнется раскол после достижения Россией целей СВОСюжетРоссия и НАТО:
В НАТО начнется раскол после достижения целей специальной военной операции (СВО) России на Украине, заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Его слова приводит РИА Новости.
«Категорически [генсека НАТО Йенса] Столтенберга не заботит будущее и настоящее Украины. Если сейчас цели специальной военной операции будут достигнуты, внутри НАТО начнется процесс раскола», — сказал парламентарий.
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По его словам, достижение Россией целей СВО приведет к неизбежному расколу в Североатлантическом альянсе, так как претензии стран Евросоюза к НАТО «огромны».
Ранее Столтенберг заявил, что разногласия с Турцией по поводу членства в альянсе Финляндии и Швеции по-прежнему сохраняются. Несмотря на эти разногласия, глава НАТО выразил надежду в их скором преодолении.