Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме предрекли раскол в НАТО после достижения целей СВО

Депутат Шхагошев заявил, что в НАТО начнется раскол после достижения Россией целей СВО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В НАТО начнется раскол после достижения целей специальной военной операции (СВО) России на Украине, заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев. Его слова приводит РИА Новости.

«Категорически [генсека НАТО Йенса] Столтенберга не заботит будущее и настоящее Украины. Если сейчас цели специальной военной операции будут достигнуты, внутри НАТО начнется процесс раскола», — сказал парламентарий.

Материалы по теме:
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022

По его словам, достижение Россией целей СВО приведет к неизбежному расколу в Североатлантическом альянсе, так как претензии стран Евросоюза к НАТО «огромны».

Ранее Столтенберг заявил, что разногласия с Турцией по поводу членства в альянсе Финляндии и Швеции по-прежнему сохраняются. Несмотря на эти разногласия, глава НАТО выразил надежду в их скором преодолении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Король Карл III впервые обратился к нации
Европа снова нашла альтернативу российскому газу в Африке
ВФЛА извинилась перед спортсменами за проблемы с выплатой призовых
Покинувший шоу «Звезды сошлись» ведущий рассказал о новой работе
Дженнифер Энистон купила особняк у Опры Уинфри
На Алтае турист залез на камень ради селфи и погиб на глазах жены и друзей
Инсайдер рассказал о будущих iPhone
Гинеколог назвала причину боли в животе у женщин в середине менструального цикла
В Донецке два человека погибли из-за обстрела шахты со стороны ВСУ
Россиянина осудят за похищение человека из чувства мести за тещу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.