Генсек НАТО Столтенберг заявил о разногласиях в альянсе

Разногласия с Турцией по поводу членства Финляндии и Швеции по-прежнему сохраняются, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на эти разногласия, глава НАТО надеется их скоро преодолеть. Столтенберг добавил, что на данный момент 24 из 30 стран НАТО (включая США) подписали протокол о приеме Швеции и Финляндии.

«Да, есть разногласия в НАТО. Мы — 30 союзников, и мы не всегда согласны по всем вопросам, и так было всегда. Но мы всегда можем преодолеть эти разногласия, принять меры вместе и выполнить их вместе», — признался генсек, отвечая на вопрос о затягивании Турцией процесса подписания протокола о приеме Финляндии и Швеции.

Он также подчеркнул, что принятие в НАТО Финляндии и Швеции — это историческое решение. На данный момент это самый быстрый процесс вступления в истории.

Ранее председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу заявил, что Россия и Китай будут совместно препятствовать экспансии Североатлантического альянса. Он также отметил, что совместное противостояние американской гегемонии является важным направлением стратегического взаимодействия РФ и КНР.