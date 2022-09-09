Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

В США уволили из армии «учившегося лучше убивать чернокожих» военного

В США уволили из армии десантника, который учился «лучше убивать чернокожих»

Фото: Reuters

В США из армии уволили военного после того, как выяснилось, что он является неонацистом и пошел на службу ради того, чтобы научиться «лучше убивать чернокожих», сообщает The Guardian.

21-летнего Киллиана Райана, солдата 82-й воздушно-десантной дивизии США, арестовали 26 августа и обвинили в даче ложных показаний в заявлении армии о секретном допуске, после чего в тот же день уволили за регулярное вождение в нетрезвом виде. Во время расследования выяснилось, что он неоднократно писал в социальных сетях экстремистские и расистские высказывания с разных аккаунтов.

«Я служу для получения боевого опыта, поэтому я лучше умею убивать негров», — написал Райан в одном из сообщений.

Ранее нового лидера движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») Шаломию Бауэрс обвинили в краже десяти миллионов долларов. Его подозревают в переводе пожертвованных в некоммерческую организацию BLM денег в свою личную консалтинговую фирму.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умерла королева Великобритании Елизавета II
Премьер Словении заявил об обрушении рынка газа и электроэнергии в Евросоюзе
В Минфине допустили использование рубля в расчетах с партнерами
В Австралии заявили о смерти «второй елизаветинской эпохи»
В ООН назначили нового комиссара по правам человека
Отказ европейских стран делиться газом вызвал гнев у Германии
Бритни Спирс снялась топлес на яхте и смутила фанатов
В США уволили из армии «учившегося лучше убивать чернокожих» военного
В России назвали Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега»
В Великобритании заменят монеты и банкноты после смерти Елизаветы II
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.