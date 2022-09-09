В России пожаловались на одну меру поддержки бизнеса

Forbes: 26% российских компаний пострадали от моратория на банкротство

Больше четверти российских компаний (26 процентов) считают, что их деятельности навредил введенный 1 апреля мораторий на банкротство — мера поддержки бизнеса, при которой кредитор не может обанкротить компанию или предпринимателя. Соответствующий опрос провел для Forbes сервис «Актион Бухгалтерия».

Пострадавшие компании объяснили, что потеряли один из инструментов давления на должников и теперь не могут вернуть часть средств даже через суд. Эксперт «Актион Бухгалтерии» Ольга Солдатова рассказала, что, например, в 2021 году в процессе банкротства должники вернули около 513 миллиардов рублей, а на данный момент к субсидиарной ответственности компании не привлекают. Помимо невозможности вернуть заимствования, кредиторы также не могут арестовывать счета и замораживать активы должников.

Другие участники рынка соглашаются, что подобная мера «создает благодатную почву для злоупотреблений недобросовестных должников». При этом оплачивать долги отказываются даже те компании, которые имеют для этого все возможности.

При этом большая часть респондентов (71,5 процента) не жаловалась на мораторий, отметив, что у них нет проблем с неплатежами. 15 процентов компаний вовсе называют меру полезной, поскольку кредиторы не смогли сделать их банкротами.

В исследовании приняли участие около 650 представителей компаний. Среди них около 20 процентов относятся к крупному и среднему бизнесу, примерно 76 процентов — к малому и микробизнесу, около 4,5 процента — к некоммерческим организациям.

Мораторий на банкротство будет действовать 6 месяцев: подобное решение должно позволить предприятиям решить проблемы долгов, сохранив деятельность, рассчитывали в правительстве. Мера вошла в план по поддержке экономики в условиях санкций.