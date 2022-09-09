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Россиянам указали на одно несоответствие в последствиях омикрона

Пульмонолог Малявин заявил, что омикрон при сильной интоксикации может не поражать легкие
СюжетПандемия в России

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

У заразившихся омикрон-штаммом коронавируса может быть очень сильная интоксикация, но поражение легких происходит значительно реже. На такое несоответствие в последствиях заболевания указал главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу Андрей Малявин. Его словам приводит ТАСС.

«Это удивительно, то есть интоксикация может быть очень сильная, а поражения легких значительно реже. Мы знаем, что основные проблемы с летальностью, c инвалидизацией — как раз были связаны с предыдущими штаммами, с поражением легких», — сказал медик.

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По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 9 сентября, в России за сутки выявили 52 106 новых случаев заражения. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 19 960 295.

5 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достаточно высокий. Об этом свидетельствует успешное преодоление подъема заболеваемости.

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Евгения Куликова
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