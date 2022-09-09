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Стали известны подробности попытки десанта ВСУ высадиться в Запорожской области

Запорожские власти заявили, что артиллерия накрыла 15 катеров десанта ВСУ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время неудачной попытки десанта высадиться в Запорожской области задействовали 15 катеров. Подробности украинской десантной операции стали известны из заявления члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, опубликованного в его Telegram-канале.

По его словам, в пятницу, 9 сентября, около часа ночи силы спецопераций ВСУ совместно с иностранными наемниками предприняли попытку высадиться на левом берегу Днепра в районе Каменки-Днепровской.

«Для переправы через Днепр они использовали 15 быстроходных катеров. Десант противника был своевременно выявлен, подпущен к берегу и накрыт артиллерией в районе места высадки», — написал он.

Ранее Рогов сообщил об успешном отражении Вооруженными силами России попытки украинского десанта форсировать Днепр. Он также заявил, что таким образом ВСУ пытается прощупать оборону союзных сил.

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Варвара Кошечкина
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