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В российском регионе футбольные ворота насмерть задавили подростка

На Алтае 16-летнего подростка насмерть задавили упавшие на него ворота

Фото: Andy Hall / Unsplash

В Алтайском крае футбольные ворота упали на подростка, из-за чего он скончался. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, 16-летний студент колледжа погиб на территории стадиона «Темп», где он был вместе с другом. Ворота придавили российского подростка, когда он решил подтянуться, взявшись за перекладину.

Россиянин погиб на месте происшествия. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в селе Улыбино Новосибирской области 14-школьника насмерть раздавило футбольными воротами на территории спорткомплекса. Россиянин вместе с друзьями отправился поиграть в футбол, ворота, которые его задавили, весили около 70 килограммов.

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Анастасия Шейкина
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