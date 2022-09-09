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Двоих российских полицейских задержали за получение взятки

В Уфе двоих наркополицейских задержали за получение взятки в 400 тысяч рублей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Уфе двоих полицейских из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали за получение взятки в 400 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Башкирии Евгений Каневский.

По данным следствия, в августе оперуполномоченные предложили жителю Уфы за вознаграждение добиться прекращения проверочных мероприятий в отношении него. Позже во время передачи денег один из стражей порядка был задержан сотрудниками ФСБ и СКР, позже они задержали и его сообщника.

В настоящее время с наркополицейскими проводятся следственные действия, их поместили под домашний арест. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, если вина оперуполномоченных подтвердится, они будут уволены из органов и понесут наказание.

В конце августа сообщалось, что суд приговорил к восьми годам лишения свободы 45-летнего бывшего начальника отдела полиции «Горки» УМВД по Казани по делу о коррупции. Он хотел заставить хозяина заведения «Восточная кухня» платить ему за покровительство.

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Елизавета Новикова
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