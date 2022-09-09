Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму

Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР

Российский президент Владимир Путин направил лидеру КНДР поздравительную телеграмму по случаю 74-й годовщины основания народной республики, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

Путин выразил уверенность, что Москва и Пхеньян продолжат сотрудничество. «Уверен, что Россия и КНДР продолжат развивать конструктивные двусторонние отношения, направленные на укрепление совместными усилиями стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — подчеркнул российский президент.

По его словам, отношения между двумя государствами носят «традиционно дружественный и добрососедский характер». Глава государства добавил, что две страны накопили богатый опыт плодотворной работы во многих сферах.

День основания КНДР отмечается 9 сентября.

Ранее КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Согласно проекту, страна ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением аналогичного оружия.