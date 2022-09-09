Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму

Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин направил лидеру КНДР поздравительную телеграмму по случаю 74-й годовщины основания народной республики, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

Путин выразил уверенность, что Москва и Пхеньян продолжат сотрудничество. «Уверен, что Россия и КНДР продолжат развивать конструктивные двусторонние отношения, направленные на укрепление совместными усилиями стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», — подчеркнул российский президент.

По его словам, отношения между двумя государствами носят «традиционно дружественный и добрососедский характер». Глава государства добавил, что две страны накопили богатый опыт плодотворной работы во многих сферах.

День основания КНДР отмечается 9 сентября.

Ранее КНДР официально провозгласила себя ядерным государством. Согласно проекту, страна ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением аналогичного оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
КНДР официально провозгласила себя ядерным государством
Путин направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму
В России опровергли прорыв Киева в контрнаступлении
Директор ЦРУ назвал эффективным рассекречивание разведданных против России
Фанаты «Фенербахче» принесли на матч с киевским «Динамо» маски Путина и флаги РФ
Главная функция iPhone 14 оказалась недоступна в России
Раскрыта дата официального провозглашения Карл III королем
Власти Запорожья заявили о желании жителей войти в состав России
Врач рассказал о важности аппендикса
Россиянка описал отдых в премиум-отеле в Турции фразой «полное разочарование»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.