Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Сборная России вместе с иностранными гребцами приняла участие в регате

Сборные России, Китая и еще двух стран поучаствовали в международной регате по гребле

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Сборные по академической гребле от России, Китая, Узбекистана и Белоруссии приняли участие в международной регате, которая прошла во Владивостоке в рамках спортивной программы VII Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

Российская спортсменка Анна Пракатень, являющаяся призером Токио-2020, заняла первое место в финале в одиночном заплыве на 800 метров. Она отметила, что ее соперницы из Узбекистана и Белоруссии не самые опытные спортсменки, однако заплыв все равно был интересный.

Женская четверка Елены Данилюк принесла России еще одну победу. Китайская сборная победила в мужских двойках, а у Узбекистана оказалось две победы. В финале победила мужская восьмерка из Узбекистана, Белоруссии досталось второе место, а Россия заняла третье.

Международная регата прошла при поддержке компании «Норникель». «Символично, что частью спортивной программы ВЭФ-2022 стала регата — вид спорта, в котором чрезвычайно важны слаженность действий и синергия приложенных усилий», — сказал вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.

ВЭФ прошел с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. В этом году форум посетили делегации из более чем 60 стран — инвесторы и официальные лица, заинтересованные в развитии Дальнего Востока.

Во время выступления на форуме президент России Владимир Путин выразил надежду на будущее сотрудничество государств в экономической сфере. По его мнению, такой политики уже сейчас придерживаются страны, представленные на форуме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Король Карл III впервые обратился к нации
Европа снова нашла альтернативу российскому газу в Африке
ВФЛА извинилась перед спортсменами за проблемы с выплатой призовых
Покинувший шоу «Звезды сошлись» ведущий рассказал о новой работе
Дженнифер Энистон купила особняк у Опры Уинфри
На Алтае турист залез на камень ради селфи и погиб на глазах жены и друзей
Инсайдер рассказал о будущих iPhone
Гинеколог назвала причину боли в животе у женщин в середине менструального цикла
В Донецке два человека погибли из-за обстрела шахты со стороны ВСУ
Россиянина осудят за похищение человека из чувства мести за тещу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.