Сборная России вместе с иностранными гребцами приняла участие в регате

Сборные России, Китая и еще двух стран поучаствовали в международной регате по гребле

Сборные по академической гребле от России, Китая, Узбекистана и Белоруссии приняли участие в международной регате, которая прошла во Владивостоке в рамках спортивной программы VII Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

Российская спортсменка Анна Пракатень, являющаяся призером Токио-2020, заняла первое место в финале в одиночном заплыве на 800 метров. Она отметила, что ее соперницы из Узбекистана и Белоруссии не самые опытные спортсменки, однако заплыв все равно был интересный.

Женская четверка Елены Данилюк принесла России еще одну победу. Китайская сборная победила в мужских двойках, а у Узбекистана оказалось две победы. В финале победила мужская восьмерка из Узбекистана, Белоруссии досталось второе место, а Россия заняла третье.

Международная регата прошла при поддержке компании «Норникель». «Символично, что частью спортивной программы ВЭФ-2022 стала регата — вид спорта, в котором чрезвычайно важны слаженность действий и синергия приложенных усилий», — сказал вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.

ВЭФ прошел с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. В этом году форум посетили делегации из более чем 60 стран — инвесторы и официальные лица, заинтересованные в развитии Дальнего Востока.

Во время выступления на форуме президент России Владимир Путин выразил надежду на будущее сотрудничество государств в экономической сфере. По его мнению, такой политики уже сейчас придерживаются страны, представленные на форуме.