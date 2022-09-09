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«Сочи» обыграл «Динамо» в матче РПЛ

«Сочи» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 в матче девятого тура Российской премьер-лиги
Георгий Мелкадзе

Георгий Мелкадзе. Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press

«Сочи» обыграл «Динамо» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились на шестой минуте нападающий Георгий Мелкадзе и на 11-й минуте полузащитник Кристиан Нобоа. Единственный гол гостей на счету хавбека Дениса Макарова.

«Сочи» поднялся на четвертое место в турнирной таблице. На счету команды 16 очков. «Динамо», в активе которого также 16 очков, опустилось на пятую строку. Для москвичей это поражение стало первым в сезоне-2022/2023.

В следующем туре, 17 сентября, «Динамо» дома сыграет с петербургским «Зенитом». «Сочи» 18 сентября примет воронежский «Факел».

Дарья Коршунова
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