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Путин заявил о необходимости расширять доступ к правде о прошлом

Президент России Путин заявил о необходимости расширять доступ к правде о прошлом

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В настоящее время особенно важно расширять доступ к правдивой информации о прошлом в ответ на попытки исказить историю. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его слова в пятницу, 9 сентября, приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что сейчас историю «все чаще пытаются переписать, исказить в угоду политической конъюнктуре». В сложившихся обстоятельствах, по его мнению, необходимо также сохранять и передавать будущим поколениям «память о ратных подвигах наших предков, об их достижениях в науке, культуре, искусстве и других сферах».

В марте глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство проанализировало более 300 школьных украинских учебников и пособий и пришло к выводу, что издания искажают историю и нацеливают детей на ненависть к России.

1 сентября Владимир Путин, выступая перед школьниками на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде рассказал о считающих Крымский мост фейком украинских детях. «Они даже не знали, что Украина и Россия входили в состав Советского Союза», — отметил президент.

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Евгения Куликова
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