Взаимные претензии Турции и Греции друг к другу объяснили

Политолог Тарасов допустил высадку десанта Турции в Греции перед выборами

Конфликт между Турцией и Грецией вспыхнул вновь на фоне специальной военной операции России на Украине, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил взаимные претензии Анкары и Афин.

Историческая дележка

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что Турция пытается возродить Османскую империю. Он объяснил, что стали появляться карты, на которых греческие острова обозначены как турецкие.

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«Что есть проблемы между греками и турками — это однозначно. Они возникли еще с 1923 года — с момента образования Турецкой республики и подписания Лозаннского мирного договора, по которому Греции была передана часть островов», — рассказал Тарасов.

Он напомнил, что обе страны имеют давнюю историю и что почти вся территория Греции входила в состав Османской империи. Но и греки считают себя хозяевами этих земель, правда, более древними, добавил Тарасов.

Особенность обострения

Политолог отметил, что на протяжении почти ста лет конфликт то обостряется, то в отношениях Греции и Турции наступает оттепель.

«Но нынешняя ситуация имеет свои особенности. Поскольку оба государства — члены НАТО, между ними модератором выступает США. И если до прихода к власти партии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана американцы однозначно поддерживали Турцию, то сейчас их симпатия на стороне греков. Кстати говоря, 16 островов Греции полностью национализированы, там находятся американские базы», — сообщил он.

Тарасов объяснил, что нахождение баз США на территории Греции вызывает у Анкары ряд вопросов. «Турция требует от США и партнеров по НАТО объяснить, почему происходит национализация этих островов», — добавил он.

Неслучайно проблемы обострились именно в условиях украинского кризиса, считает политолог. Турция начинает понимать, что территория Украины уже не будет такой, какой ее привыкли видеть на карте, и что территориальный передел может перейти в другие регионы.

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«Пока больше всего обращают внимания на Турцию, которая в данном случае лишь обороняется. Как дальше будут развиваться события, сказать сложно. Есть такие предпосылки, что после завершения специальной военной операции на Украине и перед выборами в Турции Анкара может высадить свой десант в Греции, как это произошло в 1974 году на Кипре. При этом, скорее всего, партнеры по НАТО на это действие отреагируют, как тогда — никак», — подытожил Тарасов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о готовности Турции нанести моментальный удар в случае перехода Греции к эскалации в территориальных спорах между государствами. В то же время он подчеркнул, что в Афинах уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе.