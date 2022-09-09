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Кабардино-Балкария получит 33 миллиона рублей на развитие туризма

Кабардино-Балкария вошла в число регионов, которым выдадут гранты на развитие туризма

Фото: Vladimir Kondratyev / Unsplash

Кабардино-Балкария вошла в число почти полусотни регионов, которым в следующем году выдадут гранты на развитие туризма и индустрии гостеприимства. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, правительство планирует поддержать не меньше тысячи проектов на общую сумму, превышающую пять миллиардов рублей. Отмечается, что будут выданы гранты трех типов: на обустройство пляжных зон на берегах водоемов, на разработку национальных туристических маршрутов и строительство кемпингов.

Согласно материалу, Кабардино-Балкария получит 33 миллиона рублей на создание модульных средств размещения туристов и развитие инфраструктуры отрасли. Известно, что деньги направят в форме межбюджетных трансфертов. При этом в регионах должны софинансировать поддержку туристического бизнеса.

В июле в Ингушетии началось строительство школы на 250 мест. На реализацию проекта выделено 218 миллионов рублей из бюджета, а также земельный участок площадью 1,28 гектара. Окончание строительства намечено на 2023 год.

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Майя Пономаренко
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