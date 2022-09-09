Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин задушил 70-летнюю мать ради банковской карты

В Иркутской области осудят задувшего мать-пенсионерку ради 120 тысяч рублей сына

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Иркутской области суд рассмотрит дело 44-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 70-летней матери ради денег. Об этом в пятницу, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в феврале фигурант захотел украсть деньги с карты брата, пока тот находился в больнице. Но оказалось, что банковская карта лежит у матери, тогда он подошел к спящей пенсионерке и попытался забрать ее, однако женщина проснулась. Тогда обвиняемый задушил жертву, похитил карту и сбежал. Известно, что он обналичил более 120 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбудили дело по пункту «в» части 4 статьи 162 («Разбой») и пункту «з» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что на Алтае россиянин убил гвоздодером многодетную мать и спрятал ее тело в яме для туалета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Украинский десант попытался высадиться в Запорожской области
Гретцки отреагировал на смерть Елизаветы II
Известная певица купила для годовалого сына квартиру в Москве
В Совфеде отреагировали на декрет КНДР о ядерном оружии
Российская школьница сорвалась со скалы во время похода
Российских водителей предупредили о риске получить новые штрафы с камер
В Германии рассказали о причинах невозможности победы Украины над Россией
Стало известно о неудачной попытке ВСУ высадить десант в районе Энергодара
Путин заявил о необходимости расширять доступ к правде о прошлом
Известная российская певица купила элитную квартиру годовалому сыну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.