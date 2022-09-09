Россиянин задушил 70-летнюю мать ради банковской карты

В Иркутской области осудят задувшего мать-пенсионерку ради 120 тысяч рублей сына

В Иркутской области суд рассмотрит дело 44-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 70-летней матери ради денег. Об этом в пятницу, 9 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в феврале фигурант захотел украсть деньги с карты брата, пока тот находился в больнице. Но оказалось, что банковская карта лежит у матери, тогда он подошел к спящей пенсионерке и попытался забрать ее, однако женщина проснулась. Тогда обвиняемый задушил жертву, похитил карту и сбежал. Известно, что он обналичил более 120 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбудили дело по пункту «в» части 4 статьи 162 («Разбой») и пункту «з» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что на Алтае россиянин убил гвоздодером многодетную мать и спрятал ее тело в яме для туалета.