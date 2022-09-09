Отражение агрессии против России отработали на «Востоке-2022»

Минобороны сообщило, что на «Востоке-2022» отработано отражение агрессии против России

В рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» отработано применение коалиционной группировки войск для отражения агрессии в отношении России. Об этом рассказал заместитель министра обороны страны Александр Фомин, пишет РИА Новости.

По его словам, учение проводили в два этапа. «На первом этапе обучаемые уточнили решение на применение войск в стратегической операции, поставили задачи, разработали документы плана операции на дальнейшие действия», — заявил Фомин. На втором, добавил он, было отработано управление войсками, а также применение коалиционной группировки войск и восстановление территориальной целостности государства.

Кроме того, на учениях разработано условное государственно-территориальное деление и предусмотрено образование условных коалиций в составе противоборствующих сторон, уточнил замминистра.

30 августа в России начались военные учения «Восток-2022», в которых участвуют свыше 250 белорусских военнослужащих. Основной этап учений проходит на полигоне Сергеевский в Приморском крае. Всего в них задействовано девять полигонов, а также акватории и прибрежные зоны Охотского и Японского морей.