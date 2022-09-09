Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Отражение агрессии против России отработали на «Востоке-2022»

Минобороны сообщило, что на «Востоке-2022» отработано отражение агрессии против России

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» отработано применение коалиционной группировки войск для отражения агрессии в отношении России. Об этом рассказал заместитель министра обороны страны Александр Фомин, пишет РИА Новости.

По его словам, учение проводили в два этапа. «На первом этапе обучаемые уточнили решение на применение войск в стратегической операции, поставили задачи, разработали документы плана операции на дальнейшие действия», — заявил Фомин. На втором, добавил он, было отработано управление войсками, а также применение коалиционной группировки войск и восстановление территориальной целостности государства.

Кроме того, на учениях разработано условное государственно-территориальное деление и предусмотрено образование условных коалиций в составе противоборствующих сторон, уточнил замминистра.

30 августа в России начались военные учения «Восток-2022», в которых участвуют свыше 250 белорусских военнослужащих. Основной этап учений проходит на полигоне Сергеевский в Приморском крае. Всего в них задействовано девять полигонов, а также акватории и прибрежные зоны Охотского и Японского морей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Король Карл III впервые обратился к нации
Европа снова нашла альтернативу российскому газу в Африке
ВФЛА извинилась перед спортсменами за проблемы с выплатой призовых
Покинувший шоу «Звезды сошлись» ведущий рассказал о новой работе
Дженнифер Энистон купила особняк у Опры Уинфри
На Алтае турист залез на камень ради селфи и погиб на глазах жены и друзей
Инсайдер рассказал о будущих iPhone
Гинеколог назвала причину боли в животе у женщин в середине менструального цикла
В Донецке два человека погибли из-за обстрела шахты со стороны ВСУ
Россиянина осудят за похищение человека из чувства мести за тещу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.