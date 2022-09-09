Россиянам рассказали о ходе испытаний вакцины от гриппа и COVID-19

Комбинированная вакцина от гриппа и COVID-19 успешно прошла доклинические испытания

Комбинированная вакцина от гриппа и COVID-19 успешно прошла доклинические испытания, показала достаточный уровень безопасности и готова к подаче заявки на начало клинических испытаний. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщила пресс-служба «Ростеха».

В госкорпорации рассказали, что одной прививки будет достаточно для защиты организма сразу от двух заболеваний.

Препарат создан на технологической платформе Института стволовых клеток человека (ИСКЧ) и включает компоненты для защиты от коронавирусной инфекции и четырех штаммов вируса гриппа. Ее выпуск планируется наладить на одном из заводов холдинга «Нацимбио».

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 8 сентября, в России за сутки выявили 50 618 новых случаев заражения. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 19 908 189.