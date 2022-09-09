Вдова Ельцина рассказала о символическом жесте Елизаветы II для России

Наина Ельцина назвала визит Елизаветы II в Россию в 1994 году символическим жестом

Вдова первого российского президента Бориса Ельцина Наина рассказала о символическом жесте королевы Елизаветы II для России. Об этом сообщает РБК.

По ее словам, они с британской королевой встретились «в очень трудное для России время», в 1994 году. Тогда реформы проходили тяжело, а коммунисты «делали все, чтобы сорвать их», добавила Ельцина. Визит Елизаветы II — символический жест, демонстрирующий готовность Великобритании к равноправному взаимодействию с новой Россией, подчеркнула она.

Вдова первого президента России рассказала, что при встрече Елизавета II подарила ей шкатулку с семенами растений из своего сада. «Семена прижились на нашей почве, растения из сада королевы выросли и теперь живут в моем саду, и мне это показалось символичным», — заключила Ельцина.

О смерти Елизаветы II объявили 8 сентября. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз. В мае поступала информация, что королева страдала из-за болезни ног и ей сложно было передвигаться.

Королева Елизавета II родилась в 1926 году, ей было 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти отца, короля Георга VI, стоявшего во главе Британской империи в годы Второй мировой войны.

