Переориентация поставок в Китай обернулась проблемами для российских компаний

«Ъ»: переориентация поставок в Китай обернулась убытками для лесопромышленных компаний РФ

Снижение стоимости лесоматериалов и необходимость переориентирования их поставок из Европы в Китай обернулись убытками и проблемами для лесопромышленных компаний Северо-Запада России, пишет «Коммерсантъ».

Компании Архангельской и Вологодской областей попросили помощи у местных и федеральных властей, а именно — увеличить субсидии на компенсацию логистических расходов при экспорте (до уровня не менее 50 процентов без ограничивающих лимитов и на ежеквартальной основе). Цена пиломатериалов рухнула почти на 30 процентов, до 260 долларов за один кубометр, и продолжает падать. Разворот товаропотока на восток привел к удорожанию транспортировки в три раза.

Экспортно ориентированные лесопильные предприятия вынуждены сокращать выпуск или останавливаться, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что поставки российских пиломатериалов за рубеж в первые пять месяцев года выросли на 10 процентов, до 11,2 миллиона кубометров. Почти 70 процентов ушло в «дружественные» страны, в первую очередь Китай и Узбекистан.

В январе-мае в Китай, который остается крупнейшим покупателем российского леса, поставлено 5,24 миллиона кубометров, что на 18,8 процента больше, чем год назад.