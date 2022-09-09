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Россия назвала условие продления сделки по зерну

Замглавы МИД России заявил, что продление сделки по зерну будет зависеть от ее выполнения

Фото: Jens Büttner / globallookpress.com

Дальнейшее продление сделки по экспорту зерна будет зависеть от ее выполнения. Такое условие назвал замглавы МИД России Андрей Руденко, передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что в настоящее время проходят переговоры по этом вопросу. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин был прав, когда заявил, что из портов Украины вышло достаточно судов с зерном, а экспорт российских зерновых и удобрений сталкивается с трудностями.

«Поэтому эту ситуацию надо менять, будем ее менять с учетом того, что в ноябре приближается срок завершения этого проекта», — заключил Руденко. По его словам, решение о целесообразности продления сделки будет зависеть от процесса ее выполнения. «К сожалению, она реализуется не совсем так, как планировалось и как нам было обещано со стороны той же самой ООН», — резюмировал замглавы МИД.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган согласился с Путиным в том, что украинское зерно не идет в наиболее нуждающиеся страны. Он также счел необходимым, чтобы Москва сама начала направлять зерно. «Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России», — сказал политик.

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Виктория Кондратьева
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