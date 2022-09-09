Россия назвала условие продления сделки по зерну

Замглавы МИД России заявил, что продление сделки по зерну будет зависеть от ее выполнения

Дальнейшее продление сделки по экспорту зерна будет зависеть от ее выполнения. Такое условие назвал замглавы МИД России Андрей Руденко, передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что в настоящее время проходят переговоры по этом вопросу. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин был прав, когда заявил, что из портов Украины вышло достаточно судов с зерном, а экспорт российских зерновых и удобрений сталкивается с трудностями.

«Поэтому эту ситуацию надо менять, будем ее менять с учетом того, что в ноябре приближается срок завершения этого проекта», — заключил Руденко. По его словам, решение о целесообразности продления сделки будет зависеть от процесса ее выполнения. «К сожалению, она реализуется не совсем так, как планировалось и как нам было обещано со стороны той же самой ООН», — резюмировал замглавы МИД.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган согласился с Путиным в том, что украинское зерно не идет в наиболее нуждающиеся страны. Он также счел необходимым, чтобы Москва сама начала направлять зерно. «Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России», — сказал политик.