В Подмосковье прошли мероприятия в рамках акции «Поделись своим Знанием»

В Подмосковье прошло более 40 мероприятий в рамках акции «Поделись своим Знанием»

Подмосковье прошло более 40 мероприятий в рамках III Всероссийской акции «Поделись своим Знанием». Это семинары, уроки, лекции для студентов и школьников. Цель акции — передать молодежи достоверные знания как одну из главных ценностей современного общества. Своим опытом с ребятами поделились государственные и общественные деятели, ученые, бизнесмены, представители сферы культуры и искусства, спортсмены, журналисты и другие наставники.

«Для Московской области участие в федеральном проекте было важным и значимым. В рамках акции на территории региона мы провели более 40 мероприятий для 1200 участников. Ребята смогли пообщаться с профильными экспертами, расширить свой кругозор, задать все интересующие их вопросы. Спикеры поделились своим опытом и ценными, достоверными знаниями из самых разных областей — здорового образа жизни, журналистики, фотографии, искусства, экологии, ораторского мастерства и других», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В Подмосковье мероприятия прошли в городских округах Шатура, Воскресенск, Дмитровский, Химки, Ленинский, Пущино, Балашиха, Богородский, Истра, Солнечногорск, Подольск, Домодедово, Одинцовский, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Воскресенск, Серпухов, Красногорск, Ступино.

Так, в Академии гражданской защиты МЧС России в Химках прошли обучающая лекция и семинар по действию в условиях чрезвычайных ситуаций для «Волонтеров Подмосковья». Организатором выступило министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. На мероприятие пригласили 150 ребят из 60 городских округов региона.

«Волонтеры Подмосковья» принимают участие во всех знаковых мероприятиях Московской области, которые зачастую проходят при большом количестве зрителей. Поэтому повысить их профессиональные навыки и научить действовать в условиях ЧС — важная задача.

Теме добровольцев был посвящен и семинар в Истре, который также прошел в рамках акции. Он назывался «Основные понятия, что такое волонтерство, как стать волонтером, основные направления». А в Богородском округе для молодежи и представителей объединений добровольцев провели занятия «Журналистика от А до Я» и «История фотографии».

В Солнечногорске организовали семинар на тему «Основы социального проектирования для молодежи», в Химках — «Реализация молодежной политики на федеральном уровне», в Одинцове — «Современное искусство в контексте креативных индустрий: ожидания и реальность», в Балашихе — «Поддержка инициатив молодежи как инструмент развития молодежной политики».

С 31 августа по 2 сентября в городских округах Балашиха, Солнечногорск, Химки, Одинцово, Богородский, Истра проходила трансляция марафона «Знание».

Всероссийская просветительская акция «Поделись своим Знанием» организована российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. Она прошла 1-9 сентября и стала частью федерального https://marathon.znanierussia.ru/ просветительского марафона «Знание».

Акция охватила сотни тысяч молодых людей как в городах-миллионниках, так и в самых удаленных уголках страны. Это были не только просветительские уроки, лекции, семинары и экскурсии, но также и мастер-классы, дискуссии, деловые игры, презентации, игровые программы, квесты, литературные гостиные. Мероприятия прошли в школах, колледжах, вузах, библиотеках, домах культуры, музеях, молодежных центрах, спортивных учреждениях, на территории общественных пространств, коммерческих организаций, промышленных объектов.

