На Украине увидели намек на позицию Венгрии по Крыму

Espreso: венгерский учебник отражает несогласие Будапешта с украинской позицией по Крыму

Журналист Богдан-Олег Горобчук увидел в содержании венгерского учебника намек на позицию Будапешта по статусу Крыма. Своим мнением он поделился в статье для Espreso.

Его возмутил тот факт, что в учебнике указаны Карпаты как единственные высокие горы на Украине. Эту информацию публицист расценил как несогласие Венгрии с украинской позицией о «суверенитете» Киева над Крымом. «Как будто Крымские горы нам уже не принадлежат», — отметил Горобчук.

Журналиста привело в негодование то, что авторы учебника назвали этнический конфликт в бывшей советской республике причиной событий в Крыму. В учебнике также сказано, что большую часть жителей полуострова составляют русские. «И еще было бы полбеды, если бы это было какое-то неофициальное пособие, но это общеобразовательный учебник, разработанный государственным центром OFI и обязательный для венгерских восьмиклассников», — пожаловался Горобчук.

Кроме того, он посчитал некорректной демонстрацию России в учебнике. По словам журналиста, авторы лишь перечисляют особенности страны без упоминания каких-либо негативных фактов о ней. Например, в учебнике рассказывают о самом глубоком на планете озере Байкал и о ее самой большой в мире территории.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины потребовали от Венгрии заменить учебник по географии для восьмого класса. Отмечалось, что украинские дипломаты определили нынешнее его содержание как искажение фактов об Украине.