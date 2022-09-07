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Украина потребовала от Венгрии исправить учебник по географии

Представитель МИД Украины Николенко потребовал от Венгрии исправить учебник по географии

Фото: Сергей Харченко / ZumaPress / Globallookpress.com

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины потребовали от Венгрии исправить учебник по географии для восьмого класса. Об этом заявил официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко, сообщает РИА Новости.

Ранее в украинских СМИ распространилась информация о выпущенном в Венгрии учебнике, где, в частности, Карпаты были названы «единственными высокими горами» на Украине. В прессе сочли это попыткой «лишить Украину суверенитета над крымскими горами».

По словам Николенко, украинские дипломаты провели встречу в венгерском МИД, во время которой указали на «неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине». «Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике», — добавил он.

В августе в Министерстве образования Украины сообщили об изменении школьной программы по истории «с учетом новых историографических наработок». Отмечается, что в перечень ее понятий были внесены такие термины, как «русский мир» и «рашизм», а в учебной программе предмета «Защита Украины» была усилена «военно-патриотическая составляющая».

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Алевтина Запольская
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