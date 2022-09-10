Экономист предрек Европе серьезные проблемы с урожаем

Экономист Черников предрек Евросоюзу дефицит продовольствия из-за засухи и санкций

Европейский союз в условиях засухи на фоне последствий антироссийских санкций рискует столкнуться с серьезными проблемами в энергетике и сельском хозяйстве. Об этом агентству «Прайм» сообщил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

Об обратил внимание на то, что продовольственные рынки в целом «больше всего выигрывали» от глобализации. Экономист пояснил, что раньше проблемы с урожаем из-за погоды в одном регионе решались благодаря хорошим сборам в другом. Однако увеличение стоимости логистики, рост цен на энергию и «санкционные самоограничения» грозят нарушить данную систему, предрек он.

Черников отметил, что у Франции уже возникли проблемы. В частности, произошло падение урожая кукурузы на 18,5 процентов по сравнению с прошлым годом. В свою очередь, это повлекло прогнозы о предстоящем падении производства молока из-за роста стоимости комбикормов для коров, добавил эксперт. «Поэтому похоже, что первым пострадавшим от деглобализации и санкций может стать именно ЕС с его дефицитом как продовольствия, так и энергии», — заключил Черников.

Ранее Международная ассоциация производителей минеральных удобрений (IFA) заявила, что энергетический кризис, сильно ограничивший производство удобрений в Европе, вынуждает фермеров сокращать их использование. Это создает высокие риски для мирового урожая. По прогнозам IFA, фермеры рискуют сократить использование удобрений до рекордных 7 процентов.