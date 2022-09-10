Британия и Франция решили вместе бороться с энергокризисом

Премьер Британии Трасс и президент Франции Макрон решили вместе бороться с энергокризисом

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон условились, что их страны продолжат совместно бороться с последствиями мирового энергетического кризиса. Об этом они договорились в ходе телефонной беседы, говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера. Об этом пишет агентство Reuters.

«Лидеры согласились с тем, что крепкие отношения Великобритании и Франции представляют большую ценность в момент, когда мы совместно работаем над преодолением энергетического кризиса», — говорится в документе.

Кроме того, лидеры двух стран заявили, что продолжат сотрудничество в сферах обороны и безопасности и по стратегическим вопросам.

На Даунинг-стрит также отметили, что Макрон и Трасс стремятся в ближайшее время провести личную встречу для обсуждения упомянутых проблем.

Ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон в своей прощальной речи на Даунинг-стрит обвинил президента России Владимира Путина в энергетическом кризисе в стране.

5 сентября Трасс стала новым лидером Консервативной партии и главой британского правительства. Она набрала 57,4 процента голосов, обойдя другого претендента на пост премьера — бывшего канцлера казначейства Британии Риши Сунака.