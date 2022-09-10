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Способ экономии энергии в Германии посчитали неэффективным

Die Welt: отключение неоновых вывесок в Германии по ночам не будет эффективным

Фото: Pavel Golovkin / Reuters

Способ сэкономить электроэнергию в Германии, отключая на ночь неоновые вывески и рекламные щиты с подсветкой, может оказаться неэффективным, объяснило издание Die Welt.

Идею продвигает министра экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Издание предупредило, что отключение световой рекламы не приведет к сокращению расходов, а, наоборот, увеличит их. Чтобы план воплотился в жизнь вывески необходимо переоснастить, а это может обойтись очень дорого.

Глава Ассоциации наружной рекламы Германии Кай-Маркус Теслер пояснил, что в настоящее время у большинства вывесок есть функция так называемого сумеречного контроля, а чтобы их можно было отключать на ночь, на щиты необходимо ставить специальные таймеры. Более того, отключение световой рекламы отрицательно скажется на доходах рекламодателей.

По оценкам консалтинговой компании Energy Prices, Германия наряду с Великобританией, Италией и Нидерландами оказалась в числе стран, где счета на электроэнергию выросли сильнее всего из-за скачка цен на газ. При этом, цены на электричество в Европе бьют рекорды. В конце августа цена фьючерса на электричество с поставкой на год вперед в Германии 29 августа установила рекорд на уровне 1050 евро (993 доллара) за мегаватт-час. Стоимость контракта, который считается бенчмарком для европейского рынка, стала самой высокой за всю историю наблюдений.

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Платон Щукин
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