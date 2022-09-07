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Названы наиболее пострадавшие от роста цен на газ страны Европы

Financial Times: страной с самым дорогим электричеством в Европе стала Великобритания
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Phil Noble / Reuters

Консалтинговая компания Energy Prices назвала Великобританию страной с самыми высокими средними ценами на электричество в Европе, пишет газета Financial Times. Счета за электричество резко выросли из-за скачка цен на газ после начала боевых действий на Украине.

В Соединенном Королевстве домохозяйства платят как минимум на 30 процентов больше, чем в других государствах региона. За Великобританией следуют Италия, Германия и Нидерланды. Также от дорогого электричества пострадали Испания, Эстония, Франция и Греция. Меньше всего рост цен затронул Венгрию.

Эксперты также проанализировали стоимость газа для европейских домохозяйств. Страной с самым дорогим топливом с большим отрывом от других государств региона стали Нидерланды. Следом идут Германия, Великобритания, Италия, Греция, Испания, Эстония, Франция. Дешевле всего в Европе газ обходится семьям в Венгрии.

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В начале августа портал Energievergelijk.nl, специализирующийся на энергетической статистике, также сообщал, что среди всех европейских стран самые высокие цены на топливо в Нидерландах. Голландцы платят около 28 центов за киловатт-час или 2,76 евро за кубометр газа, что, например, в 11 раз выше, чем в Венгрии.

Для того чтобы снизить риски еще большего скачка цен на электричество в Великобритании, новая премьер-министр государства Лиз Трасс захотела сохранить их на прежнем уровне до 2024 года. Заморозка тарифов может обойтись стране в 115 миллиардов фунтов стерлингов (131 миллиард долларов).

К аналогичной мере хотят прибегнуть и в Австрии, пишут РИА Новости. Канцлер республики Карл Нехаммер 7 сентября заявил, что цены на электричество будут заморожены с 1 декабря 2022 года до 30 июня 2024-го.

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Мария Грушко
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