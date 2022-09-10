Лидер ХАМАС приехал в Москву для встречи с Лавровым

ХАМАС: лидер движения Хания приехал в Москву для встречи с главой мид России Лавровым

Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания прибыл в Москву для встречи с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом говорится на официальном сайте движения.

Отмечается, что он приехал в Москву по приглашению российской стороны для обсуждения «двусторонних связей и других вопросов, касающихся ситуации в Палестине».

В пресс-службе движения уточнили, что сопровождает Ханию заместитель председателя политбюро движения ХАМАС Салех аль-Арури, а также члены политбюро Муса Абу Марзук и Махер Салах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что израильско-палестинский конфликт может представлять угрозу для Москвы. Он призвал все стороны к примирению и сдержанности, подчеркнул, что «ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте, это смежный с нами регион».

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян и 220 жителей сектора Газа.