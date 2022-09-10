Усугубление энергокризиса в ЕС связали с потолком цен на нефть из России

Citigroup: попытки ввести потолок цен на нефть из России могут усугубить энергокризис в ЕС

Попытки США и их союзников установить потолок цен на российскую нефть могут усугубить энергетический кризис в ЕС, момент для этих действий выбран неудачно. Такое мнение высказал руководитель отдела банка Citigroup по аналитической работе, касающейся операций с сырьевыми товарами, Эдвард Морс, передает ТАСС.

Выступая на семинаре в вашингтонском Институте Брукингса, он объяснил, что предстоящая зима с точки зрения генерации энергии «будет для Европы наихудшей из тех, какие только можно представить». По его словам, ожидается много отключений энергии, поскольку предложение энергоресурсов не может появиться ниоткуда.

Морс указал, что действия США и их союзников могут привести к обострению соперничества за американскую нефть, вследствие чего она вырастет в цене. «Цена этого может быть по-настоящему ужасной», — резюмировал эксперт.

10 сентября Министерство финансов США подтвердило, что режим потолка цен на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря текущего года. Также в американском ведомстве отметили, что с 5 февраля 2023 года данный режим распространится и на другие нефтепродукты. При этом Минфин США предупредил, что участники рынка, которые будут сознательно закупать топливо из России по цене выше лимита и предоставлять ложные документы, могут попасть под санкции.

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо уточнил, что Вашингтон установит потолок цен на экспортируемую Россией нефть «выше себестоимости, но ниже рыночного уровня». Он отметил, что подобные границы ценового коридора позволят снизить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, но сохранит стимул для продолжения поставок.