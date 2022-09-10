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На Венецианском кинофестивале выбрали лучшую актрису и лучшего актера

Кейт Бланшетт и Колин Фаррелл получили Кубки Вольпи на 79-м Венецианском кинофестивале
Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт . Фото: Vincent Kessler / Reuters

Австралийская актриса Кейт Бланшетт и ирландский актер Колин Фаррелл получили Кубки Вольпи на 79-м Венецианском кинофестивале как лучшие исполнители женской и мужской ролей. Об этом сообщается на странице фестиваля в Twitter.

Фаррелл был признан лучшим актером за роль в картине «Банши Инишерина» режиссера Мартина Макдоны, а Бланшетт стала обладательницей награды за роль в фильме «Тар» Тодда Филда.

Ранее сообщалось, что обладателем «Золотого льва» была названа картина американского режиссера Лоры Пойтрас «Вся красота и кровопролитие».

Церемония награждения прошла на главной площадке старейшего киносмотра на острове Лидо. За главный приз боролись 23 киноленты.

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Марина Совина
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