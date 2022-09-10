Назван победитель Венецианского кинофестиваля

Фильм «Вся красота и кровопролитие» режиссера Пойтрас стал обладателем «Золотого льва»

Обладателем «Золотого льва» 79-го Венецианского кинофестиваля была названа картина американского режиссера Лоры Пойтрас «Вся красота и кровопролитие». Об этом сообщается на странице фестиваля в Twitter.

Церемония награждения прошла на главной площадке старейшего киносмотра на острове Лидо. За главный приз боролись 23 киноленты.

Обладателем «Серебренного льва» смотра за лучшую режиссуру стал итальянец Лука Гуаданьино за картину «Целиком и полностью».

Гран-при жюри была отмечена кинолента «Святой Омер» французского режиссера Элис Диоп. Также она стала обладателем награды фестиваля «Лев будущего».

Лучшим актером и обладателем «Кубка Вольпи» стал Колин Фаррелл за роль в картине «Банши Инишерина» режиссера Мартина Макдоны. «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль достался Кейт Бланшетт, которая сыграла в фильме «Тар» Тодда Филда.

Ранее издание Variety назвало самые обсуждаемые кинокартины лета 2022 года. В перечень вошли такие фильмы, как «Топ Ган: Мэверик», «Базз Лайтер», «Тор: Любовь и гром», «Элвис», «Нет», «Серый человек», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», а также «Доводы рассудка», «Пурпурные сердца» и «Быстрее пули».