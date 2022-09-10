Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на ЗАЭС

Президент Франции Макрон обсудил с украинским коллегой Зеленским ситуацию на ЗАЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Елисейского дворца.

Главы государств обсудили ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Отмечается, что в ходе разговора президенты поддержали работу миссии МАГАТЭ, а также признали, что ситуация на станции «вызывает серьезную озабоченность».

«Президенты двух стран одинаково потребовали вывода российских войск из этого района, чтобы гарантировать безопасность и сохранность ядерных установок», — сказано в сообщении.

Также Макрон поинтересовался тем, как развиваются события в зоне боевых действий и какую помощь Париж мог бы оказать Киеву.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что вывод российский войск с территории ЗАЭС является единственным способом восстановления ее безопасности. Французский президент призвал к демилитаризации станции для стабилизации ситуации.