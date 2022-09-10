Мишустин проголосовал на муниципальных выборах в Москве

Премьер-министр России Мишустин проголосовал онлайн на муниципальных выборах в Москве

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах муниципальных депутатов Москвы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства России.

Председатель правительства проголосовал в режиме онлайн. Отмечается, что Мишустин голосовал дистанционно и на выборах в прошлом году.

Дистанционный формат голосования выбрал и президент Владимир Путин. Глава государства отдал свой голос в субботу, 10 сентября. Путин голосует в электронном формате не в первый раз — он уже пользовался возможностью дистанционного голосования в прошлом году, когда уходил на самоизоляцию из-за заражения COVID-19 в его окружении.

Выборы муниципальных депутатов в столице начались 9 сентября и продолжатся по 11 сентября, воскресенье. Они будут проходить во всех районах Москвы, кроме Щукина, где депутатов выбирали годом ранее. В ТиНАО голосование состоится только в Троицке. В остальных районах округа полномочия муниципальных депутатов еще не истекли.