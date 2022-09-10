Посольство Финляндии опровергло информацию о запрете россиянам въезда в ЕС

Посольство Финляндии в Москве опровергло информацию о запрете россиянам въезда в ЕС

Посольство Финляндии в Москве опровергло информацию о запрете для россиян въезда в Европейский союз (ЕС) в туристических целях. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что с 12 сентября въезд в Евросоюз из России будет разрешен россиянам только по семейным и гуманитарным обстоятельствам, а также журналистам.

«Данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну», — указали в финском диппредставительстве.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза отказывать в выдаче виз, а также аннулировать действующие визы российских граждан в случае угрозы безопасности.

Совет ЕС 9 сентября окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, которое начнет действовать с 12 сентября. Еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что у Европы больше нет основания доверять россиянам.