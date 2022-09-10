Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Посольство Финляндии опровергло информацию о запрете россиянам въезда в ЕС

Посольство Финляндии в Москве опровергло информацию о запрете россиянам въезда в ЕС

Фото: Attila Cser / Reuters

Посольство Финляндии в Москве опровергло информацию о запрете для россиян въезда в Европейский союз (ЕС) в туристических целях. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что с 12 сентября въезд в Евросоюз из России будет разрешен россиянам только по семейным и гуманитарным обстоятельствам, а также журналистам.

«Данная информация неверна. Речь идет о заморозке договора об упрощении визового режима, а не о полном запрете туризма или отмене въезда в страну», — указали в финском диппредставительстве.

Материалы по теме:
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов. Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
Россияне оказались отрезаны от Европы и других курортов.Куда теперь поехать на отдых, сохранив нервы и деньги?
6 июня 2022
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном. Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
Страны ЕС начали закрывать въезд для россиян с шенгеном.Действительно ли жители России не смогут попасть в Европу?
11 августа 2022

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза отказывать в выдаче виз, а также аннулировать действующие визы российских граждан в случае угрозы безопасности.

Совет ЕС 9 сентября окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, которое начнет действовать с 12 сентября. Еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что у Европы больше нет основания доверять россиянам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Российские подразделения покинули Изюм
Посольство Финляндии опровергло информацию о запрете россиянам въезда в ЕС
Названы причины для экстренного вызова скорой помощи
Жителям Молдавии компенсируют затраты на газ за счет Запада
В Сербии запретили проведение гей-парада
Российские ученые зафиксировали частичное разрушение спутника Galaxy 11
Ядовитая черная мамба застряла в стене туалета в жилом доме
Россияне заинтересовались одним типом жилья в Москве
Военкор назвал катастрофой возможное окружение российских войск под Изюмом
Стало известно об отходе российских подразделений из Купянска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.