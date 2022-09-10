Пенсионерам назвали самый подходящий момент для увольнения

Экономист Сорокина: увольняться следует в последний день месяца для индексации пенсии

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала о самом подходящем моменте для увольнения с работы. Этим она поделилась с агентством «Прайм».

Эксперт напомнила, что все трудоустроенные пенсионеры имеют право на индексацию пенсии после увольнения. Она отметила, что крайне важно выбрать правильное время. Так, по словам Сорокиной, при увольнении в первых числах работодатель зачтет месяц полностью отработанным, а значит пенсия не будет проиндексирована. Самым лучшим моментом для ухода она назвала последний день месяца.

«Вне зависимости от того, уволился ли работающий пенсионер 1 марта (этот день считается последним рабочим днем) или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого лица в апреле. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае. В июне будет принято решение об индексации, а в июле произведут индексация», — пояснила экономист.

Сорокина подчеркнула, что работнику необязательно лично посещать Пенсионный фонд и информировать о своем новом статусе для получения надбавки. Фонд получит всю требующуюся информацию от работодателя и автоматически произведет индексацию, добавила она.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова указала на несправедливость индексации пенсий. Она заявила, что индексировать выплаты следует любым пенсионерам — вне зависимости от того, работают они или нет.

