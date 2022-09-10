Стало известно о просьбе принца Чарльза к Гарри явиться к королеве без Меган

The Sun: принц Чарльз попросил Гарри явиться к умиравшей королеве без Меган Маркл

Принц Чарльз попросил принца Гарри явиться к умиравшей королеве Великобритании Елизавете II в шотландский замок Балморал без супруги Меган Маркл. Об этом пишет The Sun.

Источник издания раскрыл, что во дворе сочли «неправильным и неуместным» визит Меган. «Гарри было указано, что супруга его брата Уильяма Кейт Миддлтон также не поедет, близ королевы должны находиться только самые близкие родственники. Чарльз очень, очень ясно дал понять, что Меган желанной гостьей не будет», — добавил он.

Газета отмечает, что Гарри также отказали в посадке в самолет Королевских ВВС, который доставил Уильяма и его дядюшек принца Эдуарда и принца Эндрю в Шотландию. Именно поэтому отказавшийся от своего статуса принц не успел попрощаться с бабушкой, опоздав на полтора часа.

Гарри и Меган находились в Лондоне, когда стало известно об ухудшении здоровья королевы. Тем вечером они планировали принять участие в благотворительном мероприятии.

Принц Чарльз стал новым королем Великобритании. Монарх взял себе имя Карл III.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой Елизаветой II установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В замок Балморал, где она провела последние недели жизни, немедленно съехались ее дети и внуки.

В 2022 году Великобритания отпраздновала платиновый юбилей правления Елизаветы — она стала первым монархом в истории страны, царствовавшим 70 лет.