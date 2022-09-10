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Байден продлил введенный после терактов 11 сентября режим ЧП

РБК: президент США продлил режим ЧП, введенный после терактов 11 сентября

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Президент США Джо Байден на год продлил режим чрезвычайного положения, который был введен после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой пресс-службу Белого дома.

«Поскольку террористическая угроза сохраняется, чрезвычайное положение в стране и полномочия, принятые для борьбы с этим чрезвычайным положением, должны продолжать действовать после 14 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

Постановление о режиме ЧП было принято властями США 14 сентября 2001 года, спустя три дня после терактов.

11 сентября группа из 19 террористов захватила четыре пассажирских самолета в США, два из которых врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и один был направлен в здание Пентагона под Вашингтоном. Четвертый самолет разбился вблизи города Шанксвилл, штат Пенсильвания. Ответственность за организацию терактов взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Количество погибших в результате терактов составило более 2,9 тысячи человек.

В свою очередь ТАСС уточняет, что режим ЧП дает президенту дополнительные юридические полномочия. Режим автоматически прекращается, если в течение 90 дней после очередной годовщины теракта президент страны не направит в Конгресс и не распорядится опубликовать в Федеральном реестре СШВ уведомление о необходимости продления режима ЧП еще на год.

Ранее сообщалось, что бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что своим решением вывести войска из Афганистана американский президент Джо Байден создал угрозу террористической атаки внутри США. Он отметил, что ошибка Байдена может привести к повторению теракта 11 сентября 2001 года.

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Алиса Дмитриева
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